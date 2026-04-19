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Unicredit-CEO fordert Commerzbank zu Transformation auf

20.04.26 07:59 Uhr
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DOW JONES--Die an der Übernahme der Commerzbank interessierte italienische Unicredit ist der Ansicht, dass das Frankfurter Kreditinstitut "auf zukünftige Herausforderungen unzureichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert".

Nötig sei stattdessen eine Repositionierung, um für die Zukunft gerüstet zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Unicredit. Deren CEO Andrea Orcel will am Morgen in einer Telefonkonferenz seine Vorstellungen vorstellen, wie die Commerzbank besser Wert generieren könnte. Die Commerzbank müsse das Wachstum beschleunigen und sich auf Investitionen und Transformation konzentrieren, heißt es in der Mitteilung.

Unicredit hatte im März mit einem Übernahmeangebot den Druck auf die Frankfurter erhöht, eine mögliche Fusion ins Auge zu fassen. Die Commerzbank-Führung hat dies zuletzt noch einmal abgelehnt und angekündigt, am 8. Mai neue Finanzziele vorzustellen. Nach Meinung des Commerzbank-Managements könnten die Potenziale auch in der Eigenständigkeit realisiert werden.

In der aktuellen Unicredit-Mitteilung heißt es, man sehe für die Commerzbank erhebliches Potenzial zu Entwicklung und Risikoreduzierung über deren aktuelle Momentum-Strategie hinaus. Die Ideen, die Bankchef Orcel ab 9 Uhr in einer Telefonkonferenz darlegen will, basierten auf öffentlich zugänglichen Informationen. Zur Anwendung werde die bewährte Erfolgsbilanz von "Unicredit Unlocked" kommen, die sowohl auf Konzernebene als auch in Deutschland starke Ergebnisse geliefert habe - bei zugleich geringem Umsetzungsrisiko.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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