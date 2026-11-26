DOW JONES--Die Commerzbank steht vor einem Kontrollwechsel. Wie die Bank mitteilte, hat Unicredit die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung eingefordert, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Unicredit-CEO Andrea Orcel werden.

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Die italienische Bank hatte zuvor die letzte noch ausstehende Genehmigung für den Vollzug des Übernahmeangebots erhalten, mit dem sie sich knapp 50 Prozent der Anteile gesichert hatte.

Einer der aktuellen Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats soll wiedergewählt werden, heißt es in der Mitteilung der Commerzbank, ohne einen Namen zu nennen.

Der Vorstand der Commerzbank werde das Verlangen von Unicredit entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen, so die Bank weiter. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werde der Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

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November 26, 2026 02:52 ET (07:52 GMT)