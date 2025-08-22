DAX24.240 -0,5%ESt505.466 -0,4%Top 10 Crypto15,89 -3,7%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.525 -1,4%Euro1,1718 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.368 -0,1%
Unicredit erhöht Anteil an Commerzbank auf 26 Prozent

25.08.25 08:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,53 EUR -0,08 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
69,09 EUR -0,11 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die UniCredit hat ihren direkten Anteil an der Commerzbank nach eigenen Angaben auf rund 26 Prozent ausgebaut. Der Schritt war erwartet worden. Zeitnah sollen zudem auch die restlichen entsprechenden Finanzinstrumente in "echte" Aktien gewandelt werden: Dann käme die Unicredit auf eine Commerzbank-Beteiligung von rund 29 Prozent.

Seit rund einem Jahr nun wehrt sich die Commerzbank gegen das Übernahmevorhaben der Unicredit. Die italienische Großbank ist inzwischen größter Aktionär. Erst zuletzt hatte der Dax-Konzern im Abwehrkampf das Gewinnziel für 2025 nach oben geschraubt und seine Eigenständigkeit betont./als/ben/mis/DP/mis

