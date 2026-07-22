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Unicredit erhöht Gewinnziele und erwartet Schub durch Commerzbank

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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Unicredit hat ihre Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus angehoben. Die Erhöhung ihrer Beteiligung an der deutschen Commerzbank werde einen zusätzlichen Gewinnschub bringen, teilte die italienische Bank mit.

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Unicredit rechnet 2026 nun mit einem Nettogewinn von deutlich über 11 Milliarden Euro, bisher lag die Prognose bei mindestens 11 Milliarden Euro. Zudem hob die Bank ihr Nettogewinnziel für 2028 von zuvor rund 13 Milliarden auf deutlich über 13 Milliarden Euro an. Darin ist eine vollständige Konsolidierung der Commerzbank noch nicht berücksichtigt - eine Transaktion, von der Unicredit erwartet, dass sie im Zeitraum 2026-2028 zu einem zweistelligen prozentualen Wachstum des Nettogewinns führen wird.

Ein einmaliger Belastungsfaktor im Zusammenhang mit dem Commerzbank-Angebot belastete den Nettogewinn von Unicredit im zweiten Quartal, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 2,91 Milliarden Euro zurückging. Ohne diesen einmaligen Effekt belief sich der Nettogewinn von Unicredit auf 3,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Einnahmen stiegen um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 6,52 Milliarden Euro.

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Analysten hatten für Unicredit einen Nettogewinn von 2,84 Milliarden Euro und Einnahmen von 6,47 Milliarden Euro prognostiziert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

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17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
29.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital