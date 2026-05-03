DAX24.287 ±-0,0%Est505.831 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +2,9%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.434 +0,7%Euro1,1709 -0,3%Öl110,7 +1,3%Gold4.564 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, Samsung, SK hynix, Merck, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unicredit-HV bewilligt Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot

04.05.26 12:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,50 EUR -0,88 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
65,07 EUR -0,68 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Unicredit hat für die geplante Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile die Zustimmung ihrer Aktionäre erhalten. Wie die italienische Bank mitteilte, bewilligte die außerordentliche Hauptversammlung mit 99,55 Prozent des anwesenden und stimmberechtigten Kapitals dem Board, eine Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot durchzuführen.

Unicredit hatte Mitte März angekündigt, ein Übernahmeangebot für die Commerzbank in Form von Aktien zu unterbreiten, um ihren Anteil zunächst auf über 30 Prozent aufzustocken. Unicredit-CEO Andrea Orcel strebt aber letzten Endes eine Übernahme der Commerzbank an. Die wiederum pocht auf ihre Eigenständigkeit und hat angekündigt, am Freitag neue Ziele für den Zeitraum bis 2030 vorzustellen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 06:51 ET (10:51 GMT)

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen