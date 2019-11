Unicredit lotet Rückzug aus türkischem Joint Venture aus

Von Max Bernhard

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Unicredit stellt ihr Joint Venture in der Türkei auf den Prüfstand. Wie die Bank mitteilte, führt sie Gespräche mit dem türkischen Industriekonglomerat KOC Holdings über die Zukunft des Gemeinschaftsunternehmens Yapi ve Kredi Bankasi AS.

Mit der Mitteilung reagiert die Bank auf Medienberichte, nach denen sie ihre Beteiligung an dem mit der Koc Holdings betriebenen paritätischen Joint Venture zurückfahren will. Reuters hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, dass Unicredit seinen Anteil komplett verkaufen wolle.

"Unicredit will klarstellen, dass die Bank vor dem Hintergrund des neuen Strategieplans Gespräche mit dem Partner Koc Group über die potenzielle Entwicklung des derzeitigen Joint Ventures in der Türkei prüft", heißt es in der Stellungnahme. Bisher sei keine endgültige Vereinbarung getroffen worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 03:31 ET (08:31 GMT)