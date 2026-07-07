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Unicredit mit weiterer Annahmefrist 17,6% der Commerzbank-Aktien angedient

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DOW JONES--Unicredit hat im Zuge des Übernahmeangebots ihre Beteiligung an der Commerzbank signifikant ausgebaut.

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Bis zum Ende der weiteren Annahmefrist am 3. Juli um Mitternacht wurden Unicredit 17,6 Prozent der Commerzbank-Aktien angedient, wie die italienische Bank mitteilte. Bis zum Ende der regulären Annahmefrist am 16. Juni waren es 12,51 Prozent gewesen.

Bisher hält Unicredit 26,77 Prozent an der Frankfurter Bank direkt. Rechnerisch ergibt sich aus beiden Positionen zusammengerechnet ein Anteil von 44,37 Prozent.

Zusätzlich sind der Unicredit laut Mitteilung noch über Derivate (Total Return Swaps), die in Aktien getauscht werden können, Stimmrechte an der Commerzbank zuzurechnen. Diese belaufen sich den Angaben zufolge auf 3,22 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Commerzbank, unverändert gegenüber 16. Juni.

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Das Angebot, das die Unicredit am 5. Mai gestartet hatte, sieht vor, dass die Aktionäre pro angedientem Commerzbank-Anteilsschein 0,485 Unicredit-Aktien bekommen sollen.

Aktionäre, die das Angebot in der regulären Frist nicht angenommen hatten, könnten dies im Rahmen einer "weiteren Annahmefrist" zwischen dem 20. Juni und dem 3. Juli tun.

Die Commerzbank lehnt eine Übernahme durch die Unicredit ab. Sie hat immer wieder eine angemessene Prämie für die Aktionäre gefordert.

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Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

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29.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
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11.05.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK