Unicredit reduziert Beteiligung an türkischer Yapi Kredi

MAILAND (dpa-AFX) - UniCredit reduziert die Präsenz in der Türkei. Die italienische Bank steigt aus dem Gemeinschaftsunternehmen KFS mit der türkischen Koc Holding aus, das bisher die Bank Yapi Kredi kontrolliert hat. Zugleich reduziert Unicredit die Beteiligung an Yapi Kredi auf 31,93 Prozent, während die Koc Holding ihre Beteiligung auf 49,9 Prozent aufstockt, wie die Bank am Wochenende mitteilte.

Der restliche 18-Prozent-Anteil an Yapi Kredi bleibt an der Börse in Istanbul notiert. Unicredit und Koc Holding hielten bisher jeweils eine 50-prozentige Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen KFS. Dieses kontrollierte einen 72-Prozent-Anteil am Kapital von Yapi Kredi.

Im Zuge der Vereinbarung wird die Koc Holding zum Einzelaktionär der 2002 gegründeten KFS aufrücken. Letztere wird einen 31,93-Prozent-Anteil von Yapi Kredi an Unicredit übergeben. Eine weitere 9,02-prozentige Beteiligung von Yapi Kredi soll von KFS zur Koc Holding weitergeleitet werden.

Das Geschäft ist Teil der Unicredit-Strategie zur Vereinfachung der Konzernstruktur. Die Mailänder Bank stellt am kommenden Dienst in London ihren neuen Entwicklungsplan vor./mit/an/ar/APA/he