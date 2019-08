Unicredit rudert nach schwachem Quartal bei Ertragsprognose zurück

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit kann ihre Ertragsprognose für 2019 nach einem schwachen zweiten Quartal nicht halten. Bei den Erträgen werde ein noch stärkerer Rückgang erwartet als zuletzt. Die HVB-Mutter rechnet im laufenden Jahr jetzt mit einem Rückgang um rund fünf Prozent auf 18,7 Milliarden Euro. Dies teilte die Unicredit am Mittwoch in Mailand mit. Bislang hatte die Bank bei den Erträgen im laufenden Jahr 19 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognosen für den Gewinn, Kapital und Kosten bestätigte die Bank dagegen./zb/mis