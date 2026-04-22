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Unicredit sichert sich Zugriff auf weitere Commerzbank-Stimmrechte

23.04.26 14:21 Uhr
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DOW JONES--Unicredit hat sich an der Commerzbank im Vorfeld des für Anfang Mai geplanten Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Frankfurter Bank weitere Anteile gesichert. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, waren dem italienischen Großaktionär per 17. April insgesamt (direkt und indirekt) 32,64 Prozent der Stimmrechte an dem DAX-Konzern zuzurechnen, verglichen mit 29,34 Prozent zuvor. Davon entfielen 26,77 (vorher 26,04) Prozent auf Stimmrechte über direkten Aktienbesitz. Vor allem legte die Bank aber bei Stimmrechten über Finanzinstrumente zu, diese stiegen auf 5,87 Prozent von zuvor 3,31. Diese Total Return Swaps haben Laufzeiten bis Ende 2026 und Mitte Mai 2027.

Unicredit will am 4. Mai auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über eine geplante Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Commerzbank abstimmen lassen.

Auch Anfang Mai will Unicredit das Übernahmeangebot für die Commerzbank in Form von Aktien unterbreiten, um ihren Anteil auf über 30 Prozent aufzustocken.

Die Commerzbank weist die Avancen der italienischen Bank zurück und will am 8. Mai bei der Präsentation der Erstquartalszahlen aktualisierte Finanzziele und ihre Strategie bis 2030 vorstellen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 08:21 ET (12:21 GMT)

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