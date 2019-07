Unicredit verkauft restlichen Finecobank-Anteil

Von Patrick Costello

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Unicredit trennt sich von ihrer Beteiligung an der Finecobank. Verkauft werde der Anteil, der sich auf 18,3 Prozent der Aktien beläuft, im Zuge eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens, teilte das Geldhaus mit. Auf Basis des Schlusskurses am Montag kommt die Beteiligung auf einen Wert von 1,13 Milliarden Euro. Unicredit will mit dem Verkaufserlös die eigene Kapitalbasis stärken. Im Mai hatten die Italiener schon einmal 17 Prozent an Finecobank verkauft und den restlichen Anteil aus der Bilanz dekonsolidiert.

