Unicredit will 2025 bei stabilem Gewinn mehr ausschütten

Von Elena Vardon

DOW JONES--Unicredit hat im vierten Quartal zwar weniger verdient, aber die Erwartungen übertroffen. Im laufenden Jahr strebt die italienische Bank einen stabilen Gewinn bei einem leichten Ertragsrückgang an. An die Aktionäre will die Bank aber mehr ausschütten.

Der Nettogewinn soll 2025 in etwa auf dem Niveau von 2024 in Höhe von 9,3 Milliarden Euro liegen. Die Erträge werden bei über 23 Milliarden Euro gesehen nach 24,8 Milliarden im Vorjahr, was die Bank mit einem Rückgang beim Nettozinsüberschuss begründet.

Im vierten Quartal sank der Gewinn um 18 Prozent zum Vorjahr auf 1,56 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,44 Milliarden gerechnet.

Die Erträge stiegen leicht auf 6 Milliarden Euro von 5,96 Milliarden im Vorjahr und übertrafen damit die Analystenschätzungen.

Für 2025 will die Bank nun 50 Prozent des Nettogewinns als Bardividende ausschütten. Für 2024 sind 40 Prozent vorgesehen, das entspricht einer Dividende von 2,40 Euro je Aktie, ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Die Ausschüttungen stehen unter dem Vorbehalt "anorganischer Möglichkeiten". Unicredit strebt einer Übernahme der Commerzbank an. In Italien will sie die Bank BPM übernehmen.

