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Unicredit will Fusion von Commerzbank und HVB früher als geplant

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DOW JONES--Unicredit-CEO Andrea Orcel drückt bei der Übernahme der Commerzbank aufs Tempo. Eine Fusion der deutschen Tochter HVB mit der Commerzbank könnte früher als erwartet über die Bühne gehen, teilte die italienische Bank im Rahmen ihrer Ergebnispräsentation für das dritte Quartal mit. Außerdem will sie bereits im ersten Quartal 2027 mit einer "neuen Governance" bei der Commerzbank das geplante Strategieprogramm umsetzen.

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Unicredit hat sich im Rahmen eines Übernahmeangebots knapp 50 Prozent der Anteile an der Commerzbank gesichert. Noch liegen nicht alle Genehmigungen vor, um das Angebot vollziehen zu können. Das dürfte aber Ende des Monats so weit sein. In der Folge wird die Commerzbank in der Bilanz von Unicredit konsolidiert.

Unicredit will dann eine außerordentliche Hauptversammlung bei der Frankfurter Bank einberufen lassen, um Aufsichtsratsmitglieder abzulösen. Kurz danach soll ein Strategieprogramm namens "Commerzbank Unlocked" beginnen. Für dieses sehen die Italiener ein nur begrenztes Umsetzungsrisiko. Sie verweisen auf die Erfahrung mit der Transformation der HVB.

Einen Zusammenschluss der Münchener Hypovereinsbank (HVB) mit der Commerzbank hatte Unicredit ursprünglich für später, für die Zeit nach 2028, angepeilt.

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(Mitarbeit: Michael Hennessey)

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 07:55 ET (12:55 GMT)

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05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 Commerzbank Halten DZ BANK
05.11.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital

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