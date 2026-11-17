Unicycive Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Unicycive Therapeutics hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unicycive Therapeutics -0,330 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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