UniDoc Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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UniDoc Health hat am 02.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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