Unifirst: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

06:35

Unifirst lud am 01.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unifirst 2,13 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 634,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 610,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net