UniFirst kündigt Dividende an

Die UniFirst Corporation (ISIN: US9047081040, NYSE: UNF) wird am 27. September 2019 eine unveränderte Quartalsdividende von 0,1125 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 6. September 2019. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet 45 US-Cents. Das entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 0,24 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 185,49 US-Dollar (Stand: 27. Juni 2019).

UniFirst ist 1950 gegründet worden. Der Konzern ist ein Anbieter von Berufs- und Schutzkleidung und verleiht, repariert und reinigt Uniformen sowie Schutzkleidung. Der Firmensitz befindet sich in Wilmington im US-Bundesstaat Massachusetts. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte UniFirst einen Umsatz von 453,72 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 427,38 Mio. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Seit Beginn des Jahres 2019 liegt die Aktie an der Wall Street aktuell mit 29,65 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Juni 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de