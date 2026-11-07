Uniform Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

Uniform Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,9 Millionen TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,3 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Uniform Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 TWD je Aktie gewesen.

Uniform Industrial hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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