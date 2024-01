Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 38,00 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 13:35 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 38,00 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 38,00 GBP. Bei 38,14 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 735.831 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 15,24 Prozent niedriger. Bei 37,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,14 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

