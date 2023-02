Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Unilever-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 46,56 EUR. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,72 EUR. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.514 Stück gehandelt.

Am 07.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 39,40 EUR fiel das Papier am 11.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,17 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,31 GBP.

Am 27.10.2022 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 15.800,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.451,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

