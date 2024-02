Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 38,59 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 38,59 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 38,82 GBP. Bei 38,73 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 101.023 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 13,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 4,61 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 42,79 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 08.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

