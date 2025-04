Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,33 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 46,33 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 46,55 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,23 GBP. Zuletzt wurden via London 1.107.357 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,49 Prozent.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

