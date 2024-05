Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf Unilever-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 41,40 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 41,40 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 41,54 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 41,14 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 41,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.513 Unilever-Aktien.

Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,80 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,20 Prozent. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 11,10 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,80 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,82 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

