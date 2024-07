Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tritt am Vormittag auf der Stelle

So bewegt sich Unilever

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 43,43 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 43,43 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 43,74 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,42 GBP nach. Bei 43,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 89.525 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 44,57 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 15,25 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,71 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

