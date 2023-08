Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 42,07 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 42,07 GBP nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 42,08 GBP. Bei 42,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 469.481 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Gewinne von 6,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,88 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 25.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.750,00 EUR im Vergleich zu 13.782,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,62 EUR je Unilever-Aktie.

