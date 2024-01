Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,12 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,12 GBP zu. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,19 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,06 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 449.914 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 14,98 Prozent niedriger. Am 01.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,19 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 2,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

