Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 39,39 GBP.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,80 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,99 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

