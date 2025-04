Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 46,27 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 46,27 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 46,54 GBP. Mit einem Wert von 46,12 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 424.742 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,80 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,34 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

