Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,12 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 46,12 GBP ab. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,90 GBP ab. Bei 46,12 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 943.281 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 9,15 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 37,30 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,12 Prozent.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,34 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Unilever-Aktie.

