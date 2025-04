Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 46,27 GBP zu.

Um 09:06 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,27 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,36 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 46,12 GBP. Bisher wurden via London 114.511 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 8,09 Prozent niedriger. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP ab. Mit Abgaben von 19,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,34 GBP an.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,15 EUR im Jahr 2025 aus.

