Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag stabil

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 44,36 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 44,66 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,21 GBP ab. Bei 44,40 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 112.097 Stück.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,05 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2022 Kursverluste bis auf 34,08 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,18 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,29 GBP.

Am 27.04.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 14.611,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 13.121,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

