Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 41,68 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,68 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 41,69 GBP. Bei 41,48 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 813.595 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 44,80 GBP erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,12 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Unilever-Aktie.

