Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 41,92 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 41,92 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 41,59 GBP. Mit einem Wert von 42,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 687.875 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,95 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,98 GBP am 14.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,88 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 25.07.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.750,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.782,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,62 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

