Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 41,93 GBP ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 41,93 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,83 GBP aus. Bei 42,04 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 31.409 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 6,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,88 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 25.07.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.750,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

