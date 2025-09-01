Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever reagiert am Mittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 47,06 GBP zu.
Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 47,38 GBP. Bei 46,46 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 441.076 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 8,40 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,63 GBP für die Unilever-Aktie aus.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.
Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.
Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan
Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever
Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
