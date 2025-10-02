Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Unilever im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 43,52 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 43,52 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 43,37 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,50 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 251.482 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 49,10 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,93 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,32 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

