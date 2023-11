Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Mittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 38,83 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,83 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,81 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,94 GBP. Bisher wurden heute 349.440 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 13,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,21 GBP. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 1,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,90 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 15.800,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

