Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag in Grün

03.01.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 38,94 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 38,94 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 39,28 GBP zu. Bei 38,48 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 815.250 Unilever-Aktien umgesetzt. Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.12.2023 Kursverluste bis auf 37,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 GBP je Unilever-Aktie aus. Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Am 30.01.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester STOXX-Handel: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

