Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 38,68 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 38,68 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,28 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,48 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.236.973 Unilever-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 13,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.12.2023 auf bis zu 37,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.10.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

