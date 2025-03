Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 45,35 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 45,35 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 45,35 GBP. Bei 44,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.375.429 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,00 Prozent. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

