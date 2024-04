Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,09 GBP abwärts.

Die Unilever-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 39,09 GBP. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,04 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,20 GBP. Zuletzt wechselten via London 64.012 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,69 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,80 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,99 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.242,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,72 EUR je Aktie.

