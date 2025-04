Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 46,43 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,43 GBP an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,71 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 46,16 GBP. Bei 46,37 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 466.595 Unilever-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,42 Prozent Luft nach oben. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP. Mit einem Kursverlust von 19,66 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,34 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag