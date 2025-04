Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 47,53 GBP.

Um 15:52 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 47,53 GBP nach oben. Bei 47,55 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,37 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.408.879 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,30 GBP am 18.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,52 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,34 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Unilever-Aktie.

