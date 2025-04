Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Unilever

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,68 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 46,68 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,69 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,37 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.869 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 7,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,30 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 20,09 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,34 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,15 EUR je Aktie belaufen.

