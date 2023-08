Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 41,29 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,3 Prozent auf 41,29 GBP. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 41,28 GBP. Bei 41,45 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.452 Stück gehandelt.

Am 29.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 8,57 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 8,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88 GBP an.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.782,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,62 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

