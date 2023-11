Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Einbußen

Kurs der Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,82 GBP ab.

Die Unilever-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 38,82 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 38,80 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,06 GBP. Zuletzt wurden via London 181.726 Unilever-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 15,50 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 38,21 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 1,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,44 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.739,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Unilever wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab