Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 38,94 GBP ab.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 38,94 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 38,93 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,06 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.618 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 13,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,21 GBP erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 1,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,44 GBP.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

