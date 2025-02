Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Kurseinbußen

Unilever im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 46,18 GBP.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 46,18 GBP ab. Die Unilever-Aktie sank bis auf 45,93 GBP. Bei 46,27 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 246.358 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 8,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 23,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 47,86 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.02.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

