Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever fällt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 46,03 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 46,03 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,93 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,27 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.500 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 23,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,86 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.02.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus

STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter