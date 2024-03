Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Unilever. Mit einem Kurs von 38,66 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 38,66 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 38,83 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 38,58 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 307.809 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 5,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt am Mittag nach

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen